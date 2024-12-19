ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей

«Создание благоприятной среды для развития электронной торговли должно базироваться на балансе интересов всех сторон. Конечно, в первую очередь мы говорим о защите прав потребителей. Но необходимо учитывать мнения как бизнеса, так и общественных организаций в сфере защиты прав потребителей. Это позволит в рамках Союза создать эффективную правовую базу, где будут учтены интересы как продавца, так и покупателя», — подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.