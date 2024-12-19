ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС определили ключевые направления защиты прав потребителей на 2025 год, сообщает пресс-служба ЕЭК.
На заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Союза дали старт разработке новой отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшую перспективу.
В числе главных приоритетов программы:
- укрепление доверия населения к государственным и общественным институтам защиты прав потребителей в условиях цифровизации;
- внедрение инноваций и интеллектуальных сервисов в сферах торговли и услуг.
- Участники рассмотрели результаты проведенного ЕЭК аналитического исследования по проблемам разрешения трансграничных споров в области защиты прав потребителей, в том числе в электронной торговле.
«Создание благоприятной среды для развития электронной торговли должно базироваться на балансе интересов всех сторон. Конечно, в первую очередь мы говорим о защите прав потребителей. Но необходимо учитывать мнения как бизнеса, так и общественных организаций в сфере защиты прав потребителей. Это позволит в рамках Союза создать эффективную правовую базу, где будут учтены интересы как продавца, так и покупателя», — подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
Он также отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.