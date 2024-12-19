Вячеслав Федорищев о судейском скандале: «Люди уже посыпались»

«Ожидал ли такую реакцию? Не ожидал. Когда мы обсуждали этот вопрос с [президентом РФС] Александром Дюковым и с [главой экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза] Павлом Каманцевым, они мне сказали, что если мы будем действовать открыто, это вызовет резонанс. 99% людей в российском футболе — порядочные, но есть и другие. И вот они посыпались, — сказал Вячеслав Федорищев во время “Очной ставки”.