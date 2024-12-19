Вячеслав Федорищев о судейском скандале: «Люди уже посыпались»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, ждал ли он такого резонанса на свои слова про коррупцию среди судей в российском футболе. По словам главы региона, он не ожидал, но предполагал, что так будет.
«Ожидал ли такую реакцию? Не ожидал. Когда мы обсуждали этот вопрос с [президентом РФС] Александром Дюковым и с [главой экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза] Павлом Каманцевым, они мне сказали, что если мы будем действовать открыто, это вызовет резонанс. 99% людей в российском футболе — порядочные, но есть и другие. И вот они посыпались, — сказал Вячеслав Федорищев во время “Очной ставки”.
Напомним, ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны коррумпированным судьям 36 млн рублей. При этом в судейском скандале замешаны 10 клубов РПЛ.