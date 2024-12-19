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Глава Башкирии утвердил состав правительства республики

Глава Башкирии Радий Хабиров своими указами утвердил кандидатуры первых вице-премьеров, вице-премьеров и министров правительства республики.

Источник: Башинформ

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации РБ. Ранее Госсобрание РБ единогласно одобрило кандидатуры вице-премьеров правительства Башкирии.

Как сообщал «Башинформ», первым заместителем премьер-министра — министром экономического развития и инвестиционной политики РБ будет назначен Рустам Муратов. Также в ранге первого вице-премьера в правительстве будет работать Урал Кильсенбаев. Заместителем премьер-министра — руководителем аппарата правительства РБ назначается Азамат Абдрахманов. В ранге вице-премьеров продолжат работу Ильшат Фазрахманов и Александр Шельдяев, которые продолжат возглавлять министерства сельского хозяйства и промышленности, энергетики и инноваций. Должность вице-премьера сохранил и Ирек Сагитов. Среди заместителей премьер-министра есть и новое лицо. Это экс-мэр Стерлитамака Рустем Газизов. Министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская теперь будет работать в правительстве в статусе вице-премьера.