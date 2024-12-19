В Челябинской области приняли дефицитный бюджет на 2025 год

За главный финансовый документ 19 декабря проголосовали депутаты Заксобрания.
В первом чтении он был одобрен 28 ноября. В декабре депутаты рассматривали поступившие поправки.
По информации министра финансов Андрея Пшеницына, изменениями предусматривается увеличение объема федеральных поступлений на 27,1 млрд рублей по ряду направлений. Дополнительные средства направят на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, модернизацию первичного звена здравоохранения, ежемесячное денежное вознаграждение педагогам за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания школьников и другие расходы.
В то же время предусматриваются дополнительные расходы, в том числе, на оказание мер социальной поддержки гражданам в связи с проведением спецоперации, на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», капитальное строительство социальных объектов, обеспечение сирот жильем и другие расходы.
С учетом поправок общие параметры на 2025 год составят: по доходам — 307,5 млрд рублей, по расходам — 343,2 млрд рублей. Дефицит — 36,1 млрд рублей. Ранее дефицит планировался в объеме 27,2 млрд рублей.