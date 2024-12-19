В Челябинской области приняли дефицитный бюджет на 2025 год

В то же время предусматриваются дополнительные расходы, в том числе, на оказание мер социальной поддержки гражданам в связи с проведением спецоперации, на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», капитальное строительство социальных объектов, обеспечение сирот жильем и другие расходы.