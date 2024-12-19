Вячеслав Федорищев: «Знаю, что “Зенит” подкупом судей не занимается»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал скандал, разгоревшийся в российском футболе из-за коррупции в судейском корпусе. Во время обсуждения честности судейства на встрече «Очная ставка» глава региона заявил, что питерский «Зенит» не имеет отношения к этим махинациям.
«Я знаю точно, что “Зенит” такой деятельностью не занимается. Уважаемая команда, профессиональная. Я не обсуждаю легионерскую позицию, не силен в некоторых аспектах еще до конца, но я точно знаю, что там прозрачные и чистые правила футбола», — подчеркнул Федорищев.
Также губернатор отметил важность мотивации и сплоченности внутри коллектива самарской команды, отметив, что победы зависят от объединения «Крыльев Советов». Он сказал, что футболисты просто хотят показать, кто они есть.
Напомним, ранее Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам. По его словам, в коррупционных схемах фигурируют 10 клубов РПЛ.