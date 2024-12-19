Вячеслав Федорищев: «Знаю, что “Зенит” подкупом судей не занимается»

«Я знаю точно, что “Зенит” такой деятельностью не занимается. Уважаемая команда, профессиональная. Я не обсуждаю легионерскую позицию, не силен в некоторых аспектах еще до конца, но я точно знаю, что там прозрачные и чистые правила футбола», — подчеркнул Федорищев.