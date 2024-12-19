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Бывший посол России в США стал советником главы ВТБ

Бывший посол России в США Анатолий Антонов стал советником президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, сообщили в пресс-службе банка.

Источник: РИА "Новости"

Экс-посол «сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС», пояснили в банке. Там отметили, что многолетний дипломатический опыт Антонова будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран глобального Юга.

В октябре Антонов, занимавший должность посла с 2017 года, завершил работу в США и вернулся в Россию. Позднее Владимир Путин подписал указ о его отставке. В Кремле заявили, что это не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном, новый посол «будет своевременно назначен».

Наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США «Коммерсантъ» назвал директора департамента Северной Америки МИДа, бывшего главу дипмиссии в Канаде Александра Дарчиева. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что на эту должность в настоящее время рассматривают одного кандидата.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков на прошлой неделе сообщил, что Москва направила Вашингтону запрос на согласование кандидатуры посла, имени он не раскрыл.

БРИКС
дипломатия