Глава молодежной политики Новосибирской области покидает свой пост

Глава департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук покидает свой пост. Об этом он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.
При этом детали и причины его ухода не раскрываются. Кто займёт его место — пока неизвестно.
Напомним, ранее С 2017 по 2023 стал министром образования Новосибирской области. С лета 2023 года он возглавляет департамент молодежной политики региона.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Наталью Авдееву назначили главой департамента госслужбы Новосибирской области. Назначение утвердил губернатор Новосибирской области.