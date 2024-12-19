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Глава молодежной политики Новосибирской области покидает свой пост

Причины ухода не раскрываются.

Источник: Мэрия Новосибирска

Глава департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук покидает свой пост. Об этом он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

При этом детали и причины его ухода не раскрываются. Кто займёт его место — пока неизвестно.

Напомним, ранее С 2017 по 2023 стал министром образования Новосибирской области. С лета 2023 года он возглавляет департамент молодежной политики региона.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Наталью Авдееву назначили главой департамента госслужбы Новосибирской области. Назначение утвердил губернатор Новосибирской области.