Более Br250 млн направлено в этом году на модернизацию системы здравоохранения Минска

Принимаемые меры по развитию системы здравоохранения в Минске и демографическая ситуация — главная тема сегодняшнего заседания Мингорисполкома. В нем принимает участие председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента Республики Беларусь по городу Минску Наталья Кочанова.
«В Минске ежегодно выделяются значительные ассигнования на модернизацию системы здравоохранения. Только в этом году на модернизацию материально-технической базы было потрачено более Br250 млн. Вводятся общежития для медицинских работников, запланировано в следующем году введение в строй еще одного общежития на 1,2 тыс. мест. Идет комплексная модернизация системы здравоохранения, которая позволит существенно улучшить качество оказания медицинской помощи», — отметил Игорь Юркевич.
По его словам, главная задача — чтобы каждый житель столицы мог получить доступную, качественную и своевременную медицинскую помощь. В то же время общемировая тенденция старения населения приводит к увеличению нагрузки на систему здравоохранения, подчеркнул председатель комитета.
«Это проблема, служащая предметом рассмотрения Всемирной организации здравоохранения и требующая принятия мер социальной поддержки, поскольку медицинская помощь не является в прямом смысле социальной. Отсюда появление смешанного вида услуг — медико-социальной помощи, когда развиваются учреждения (как в нашей городской системе здравоохранения — хоспис, больницы сестринского ухода), которые позволяют пациенту, который уже получил медицинскую помощь, но нуждается в уходе, в том числе с медицинской поддержкой, продолжить оказание помощи уже на другом ее этапе», — дополнил Игорь Юркевич.
На протяжении последних лет в столице достигнуты и сохранены определенные позитивные изменения в основных показателях здоровья населения: улучшились доступность качественных медицинских услуг, показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста, уменьшилась одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях, отмечается низкий уровень детской и младенческой смертности. С 2023 года в городе стабильная эпидемиологическая обстановка.
Основная цель развития здравоохранения Минска — увеличение продолжительности жизни, численности населения, снижение уровня смертности и инвалидности, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья. Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы здравоохранения основано на постоянной модернизации технологической базы отрасли, внедрении достижений медицинской науки и образования, улучшении кадрового состава. Отмечается положительная тенденция с увеличением показателя закрепляемости, укомплектованности по занятым ставкам при уменьшении текучести врачебных кадров.
В последние годы уделяется значительное внимание укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения Минска. К примеру, в 2021—2024 годах введено в эксплуатацию 7 корпусов стационарных учреждений, 3 новые поликлиники, 2 амбулатории в микрорайоне Сокол и жилом комплексе Лазурит. Также выполнен капитальный ремонт детского центра по стоматологии, 6-й, 16-й и 36-й поликлиник, подстанции скорой медицинской помощи и здания филиала 19-й детской поликлиники, расположенных по ул. Кедышко.