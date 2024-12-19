Более Br250 млн направлено в этом году на модернизацию системы здравоохранения Минска

«Это проблема, служащая предметом рассмотрения Всемирной организации здравоохранения и требующая принятия мер социальной поддержки, поскольку медицинская помощь не является в прямом смысле социальной. Отсюда появление смешанного вида услуг — медико-социальной помощи, когда развиваются учреждения (как в нашей городской системе здравоохранения — хоспис, больницы сестринского ухода), которые позволяют пациенту, который уже получил медицинскую помощь, но нуждается в уходе, в том числе с медицинской поддержкой, продолжить оказание помощи уже на другом ее этапе», — дополнил Игорь Юркевич.