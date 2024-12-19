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Губернатор Федорищев прокомментировал ситуацию с историческим поселением Самары

Глава региона высказался по поводу застопорившегося проекта исторического поселения Самары.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с историческим поселением Самары. Этот проект не могут реализовать уже несколько лет.

«Чудовищная, непоследовательная политика по отношению к историческому центру мегаполиса, нефинансирование инфраструктуры, неформирование градорегламентов. В историческом центре необходимо привести в порядок коммуникации. Это под 100 млрд рублей. Это деньги, которые лет 20 не инвестировались», — сказал на «Очной ставке» глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, в настоящее время найти такую сумму под эти цели сложно.

«Мы не можем сейчас взять эти 100 млрд рублей и просто закопать в землю. Мы ответственно не можем принять такое решение в текущей ситуации. Но проблема, она вот там», — сказал губернатор.

история