В Омской области с 2025 года создают новое бюджетное учреждение

Целью деятельности нового учреждения станет, в частности, обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Омской области, предусмотренных законодательством в сфере предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другим категориям жилых помещений по договорам найма или мер соцподдержки в виде выплат на приобретение жилья.