В Омской области с 2025 года создают новое бюджетное учреждение

Соответствующее постановление облправительства опубликовано в понедельник, 16 декабря 2024 года.
Как следует из документа, в регионе решили отменить ликвидацию бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства Омской области». Вместо этого путем изменения типа БУ будет создано казенное учреждение.
Целью деятельности нового учреждения станет, в частности, обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Омской области, предусмотренных законодательством в сфере предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другим категориям жилых помещений по договорам найма или мер соцподдержки в виде выплат на приобретение жилья.
Напомним, АЖС находится в стадии ликвидации с 2016 года. Учреждение являлось одним из застройщиков известных омских долгостроев по улице Мишина. Еще один застройщик домов на Московке-2 — Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище», ликвидировался в ноябре 2024 года.