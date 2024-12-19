Губернатор Вячеслав Федорищев: «По Волгарю есть много задач»

Власти Самарской области намерены решить проблему с микрорайоном Волгарь в Куйбышевском районе. В частности, речь идет о жалобах жителей на качество воздуха.
«По Волгарю у нас есть застоявшаяся проблема, которая не решалась ранее. Потому что руководство ряда компаний решило не сотрудничать с областной администрацией. По Волгарю есть много задач», — сказал на «Очной ставке» глава региона.
Вячеслав Федорищев отметил, что сейчас власти Самарской области готовят предложение, которое позволило бы осуществить модернизацию предприятий в Волгаре и решить проблему десятков тысяч людей, которые вынуждены дышать серой.