Франция выделит деньги Казахстану на здравоохранение

«Цель соглашения определение правовых, налоговых и финансовых условий деятельности группы Французского агентства развития в Казахстане. Агентство — это организация французского правительства, которая оказывает помощь развивающимся странам в целях устойчивого развития», — сказала Бибигуль Жексенбай на заседании.