Франция выделит деньги Казахстану на здравоохранение

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение о функционировании группы Французского агентства развития в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
Соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан 1 ноября 2023 года.
«Цель соглашения определение правовых, налоговых и финансовых условий деятельности группы Французского агентства развития в Казахстане. Агентство — это организация французского правительства, которая оказывает помощь развивающимся странам в целях устойчивого развития», — сказала Бибигуль Жексенбай на заседании.
Французское агентство финансирует в основном инфраструктурные проекты в энергетике, транспорте, коммунальном хозяйстве.
Депутат также сообщила, что агентство планирует выделить 945 тысяч евро в сфере здравоохранения, 1,3 млн евро — озеро Балхаш, 2,4 млн евро — на образовательные мероприятия в школах региона Аральского бассейна.