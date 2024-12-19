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Франция выделит деньги Казахстану на здравоохранение

В Казахстане начнет работать французское агентство развития.

Источник: senate.parlam.kz

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение о функционировании группы Французского агентства развития в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан 1 ноября 2023 года.

«Цель соглашения определение правовых, налоговых и финансовых условий деятельности группы Французского агентства развития в Казахстане. Агентство — это организация французского правительства, которая оказывает помощь развивающимся странам в целях устойчивого развития», — сказала Бибигуль Жексенбай на заседании.

Французское агентство финансирует в основном инфраструктурные проекты в энергетике, транспорте, коммунальном хозяйстве.

Депутат также сообщила, что агентство планирует выделить 945 тысяч евро в сфере здравоохранения, 1,3 млн евро — озеро Балхаш, 2,4 млн евро — на образовательные мероприятия в школах региона Аральского бассейна.

медицина