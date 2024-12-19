На последнем в этом году заседании депутаты Заксобрания приняли важные законы

В четверг, 19 декабря, Законодательное собрание Омской области собралось на последнее в этом году пленарное заседание. Парламентарии рассмотрели 23 вопроса, включая такие важные для развития и даже просто существования региона вещи, как бюджет на 2025 год.
Кроме того, народные избранники приняли несколько важных решений. Одним из них стал новый закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области» с соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий ответственность за его неисполнение.
Кроме того, в первом чтении и сразу в целом был принят ещё один значимый проект закона — о запрете продавать тонизирующие (в том числе энергетические) напитки несовершеннолетним омичам. Кроме того, закон устанавливает ограничения на торговлю такими напитками в образовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в местах проведения мероприятий.
На последнем заседании Заксобрание поддержало формирование бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующие три года. В 2025-м он составит 4,2 миллиарда рублей, что на 16,3% больше, чем за год до того.
Подводя итоги сессии, спикер Александр Артёмов подчеркнул: год был непростой, но Заксобранию совместно с правительством области удалось выполнить все взятые на себя социальные обязательства.