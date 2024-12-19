На последнем в этом году заседании депутаты Заксобрания приняли важные законы

Кроме того, в первом чтении и сразу в целом был принят ещё один значимый проект закона — о запрете продавать тонизирующие (в том числе энергетические) напитки несовершеннолетним омичам. Кроме того, закон устанавливает ограничения на торговлю такими напитками в образовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в местах проведения мероприятий.