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Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области занялась проблемами Советска

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области обсудила проблемы охраны окружающей среды в Советске: обсуждались обустройство контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора.

Источник: Kaliningradnews

В 2017—2018 годах проведена расчистка реки Тыльжи, но сейчас река зарастает и цветет. Министерство работает над проблемой полигона отходов вблизи поселка Барсуковки. Министр озвучила график работ по ликвидации запаха и улучшению экологической обстановки на востоке области. В частности, ограничен прием твердых коммунальных отходов на полигон Барсуковка из ряда муниципалитетов. На полигон доставлено оборудование для очистных сооружений и начаты монтажные работы.

Астахова отметила, что планируется запустить очистные сооружения в конце декабря и проверить их работу в тестовом режиме. Ведутся работы по обустройству пруда-накопителя пермеата и разработке технического задания для дегазации полигона.

Финансирование мероприятий запланировано в региональном бюджете на 2025 и 2026 годы, подтвердила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области.

экология