Исследование ИИ определило топ-10 ожидаемых вопросов Путину

Ключевые темы СВО, согласно исследованию, это сроки завершения операции, поддержка участников и их семей, а также тема поиска пропавших без вести. В экономике это высокая инфляция и рост цен, низкий уровень доходов и высокие ставки по ипотеке. В ЖКХ обсуждаются повышение тарифов, низкое качество услуг и проблемы с реализацией мусорной реформы. В сфере здравоохранения волнует нехватка врачей, проблемы с обеспечением лекарствами и доступность медицинской помощи в отдаленных районах.