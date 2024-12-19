Исследование ИИ определило топ-10 ожидаемых вопросов Путину

ИИ-агент системы Тренд Детектор от компании Brand Analytics проанализировал более 2 млрд публичных русскоязычных сообщений социальных медиа, опубликованных пользователями в период с 1 по 19 декабря 2024 года. На основе анализа предварительных обсуждений пользователей социальных медиа была составлена десятка наиболее актуальных тем, которые граждане, скорее всего, будут поднимать на прямой линии.
Лидирует вопрос о возможных сроках завершения СВО. На втором месте меры по снижению инфляции и роста цен. На третьем — как правительство планирует решить проблему высоких тарифов ЖКХ. Следом идет вопрос о том, что делается для обеспечения доступности медицинской помощи в регионах. Пользователей соцмедиа также интересует, будет ли увеличена индексация пенсий в 2025 году.
На шестом месте — какие шаги предпринимаются для улучшения доступности жилья. Седьмым стал вопрос о повышении зарплаты учителей и улучшению качества образования. Следом идут меры по борьбе с нелегальной миграцией. На девятом месте вопрос о мерах правительства по борьбе с коррупцией. И замыкает «десятку» тема улучшения состояния дорог и коммунальной инфраструктуры.
Ключевые темы СВО, согласно исследованию, это сроки завершения операции, поддержка участников и их семей, а также тема поиска пропавших без вести. В экономике это высокая инфляция и рост цен, низкий уровень доходов и высокие ставки по ипотеке. В ЖКХ обсуждаются повышение тарифов, низкое качество услуг и проблемы с реализацией мусорной реформы. В сфере здравоохранения волнует нехватка врачей, проблемы с обеспечением лекарствами и доступность медицинской помощи в отдаленных районах.
Среди других вопросов — индексация пенсий, выплаты участникам СВО, поддержка многодетных семей, качество школьного образования, доступность образования для социально уязвимых групп, социальная адаптация мигрантов, плохое состояние дорог, проблемы с коммунальными сетями, необходимость ужесточения наказания за коррупцию и высокие цены на жилье.