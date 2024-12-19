Глава Самарской области рассказал о планах по мусорной реформе и уборке снега

Особое внимание губернатор уделил проблемам с вывозом снега. По его словам, раньше снег вывозили на несанкционированные площадки, что привело к ряду предписаний от прокуратуры. Вячеслав Федорищев отметил, что сейчас необходимо создание сертифицированных мест для складирования снега, а также обеспечение техникой для уборки и вывоза.