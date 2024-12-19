Глава Самарской области рассказал о планах по мусорной реформе и уборке снега

В среду, 19 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече в рамках проекта «Очная ставка» рассказал о планах на ближайшие четыре года, касающихся мусорной реформы и проблем с вывозом снега в регионе.
«Я буду 4 года заниматься мусором, чтобы через 4 года примерно мы зафиксировались в точке, когда реформа проведена», — заявил Вячеслав Федорищев.
Глава региона подчеркнул, что, несмотря на все трудности, со временем система будет настроена так, что дальнейшее управление мусорной отраслью будет происходить без его активного вмешательства.
Особое внимание губернатор уделил проблемам с вывозом снега. По его словам, раньше снег вывозили на несанкционированные площадки, что привело к ряду предписаний от прокуратуры. Вячеслав Федорищев отметил, что сейчас необходимо создание сертифицированных мест для складирования снега, а также обеспечение техникой для уборки и вывоза.