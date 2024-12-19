Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков заявил о росте буллинга в школах

Детский омбудсмен отметил, что в 2025 году будут развиваться социальные театры, которые также могут повлиять, а решение проблемы с буллингом. «К этой истории (социальным театрам. — “Ъ-Урал”) нужно подходить не с точки зрения театра как такового. Я к ней подхожу как к классной педагогической технологии, которая как раз позволит снизить проблему буллинга, наладить отношения в образовательной организации. И президент сказал, что в каждой школе должен быть театр», — заявил господин Мороков, отметив, что в Свердловской области действует порядка 248 театров, которые строятся на «энтузиазме отдельных педагогов» и необходимо им помогать.