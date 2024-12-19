Электронная виза вводится в Беларуси

Всего в списке 67 стран. Среди них Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Вануату, Ватикан, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Доминика, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Республика Корея, Кувейт, Латвия (в том числе неграждане Латвийской Республики), Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эль-Сальвадор, Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике) и Япония.