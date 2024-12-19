Исследование выделило специфику вопросов Путину в зависимости от региона

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проблемы здравоохранения, состояния транспорта и поддержка социальной инфраструктуры звучат в вопросах всех жителей российских регионов, поступающих к «Прямой линии с Владимиром Путиным». Однако у каждого федерального округа есть и своя специфика в обращениях к президенту, следует из исследования Brand Analytics, имеющегося в распоряжении ТАСС и проведенного с помощью искусственного интеллекта.