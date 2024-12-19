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Исследование выделило специфику вопросов Путину в зависимости от региона

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проблемы здравоохранения, состояния транспорта и поддержка социальной инфраструктуры звучат в вопросах всех жителей российских регионов, поступающих к «Прямой линии с Владимиром Путиным». Однако у каждого федерального округа есть и своя специфика в обращениях к президенту, следует из исследования Brand Analytics, имеющегося в распоряжении ТАСС и проведенного с помощью искусственного интеллекта.

Источник: РИА "Новости"

Для Центрального федерального округа это проблемы с транспортной доступностью, ЖКХ и экологией. «Например, жители Москвы и Подмосковья жалуются на пробки и состояние дорог», — говорится в документе. Жителей Северо-Западного федерального округа волнует транспортная инфраструктура, состояние социальных объектов, а жители Санкт-Петербурга обращаются с вопросами о расходовании средств городского бюджета. Для Южного федерального округа характерны проблемы с управляющими компаниями и ЖКХ, жители Краснодарского края требуют улучшения условий жизни.

Вопросы из Приволжского федерального округа касаются социальной защиты и поддержки многодетных семей: жители Татарстана просят о помощи в решении социальных вопросов. В Уральском федеральном округе акцент идет на проблемы с ЖКХ и транспортной инфраструктурой, жители Свердловской области жалуются на нехватку медицинских учреждений.

Жителей Сибирского федерального округа волнуют вопросы, связанные с обеспечением жильем и социальной поддержкой, Дальневосточного федерального округа — с транспортной доступностью и социальными выплатами, Северо-Кавказского федерального округа — с соцзащитой, поддержкой семей и улучшением инфраструктуры.

Путин Владимир