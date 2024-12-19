Исследование выделило специфику вопросов Путину в зависимости от региона

Для Центрального федерального округа это проблемы с транспортной доступностью, ЖКХ и экологией. «Например, жители Москвы и Подмосковья жалуются на пробки и состояние дорог», — говорится в документе. Жителей Северо-Западного федерального округа волнует транспортная инфраструктура, состояние социальных объектов, а жители Санкт-Петербурга обращаются с вопросами о расходовании средств городского бюджета. Для Южного федерального округа характерны проблемы с управляющими компаниями и ЖКХ, жители Краснодарского края требуют улучшения условий жизни.
Вопросы из Приволжского федерального округа касаются социальной защиты и поддержки многодетных семей: жители Татарстана просят о помощи в решении социальных вопросов. В Уральском федеральном округе акцент идет на проблемы с ЖКХ и транспортной инфраструктурой, жители Свердловской области жалуются на нехватку медицинских учреждений.
Жителей Сибирского федерального округа волнуют вопросы, связанные с обеспечением жильем и социальной поддержкой, Дальневосточного федерального округа — с транспортной доступностью и социальными выплатами, Северо-Кавказского федерального округа — с соцзащитой, поддержкой семей и улучшением инфраструктуры.