Или тьма, или разорение: Молдавский премьер уже не скрывает, что тарифы на электроэнергию вырастут

«Мы должны быть готовы, что в случае если Россия не поставит природный газ в Приднестровье, цены вырастут», — сказал он, добавив, что в этом случае будут введены и компенсации на электричество в дополнение к 2 миллиардам леев, выделенных на теплоэнергию.