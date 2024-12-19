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Или тьма, или разорение: Молдавский премьер уже не скрывает, что тарифы на электроэнергию вырастут

Премьер Дорин Речан заявил, что следует готовиться к повышению тарифов на электроэнергию в Молдове с 1 января.

Премьер Дорин Речан заявил, что следует готовиться к повышению тарифов на электроэнергию в Молдове с 1 января.

Сейчас, уточнил он, уже наращивается импорт из Румынии, из которого 30 мегаватт приходит по преференциальным ценам, а остальной объем оплачивается по рыночной цене.

«Мы должны быть готовы, что в случае если Россия не поставит природный газ в Приднестровье, цены вырастут», — сказал он, добавив, что в этом случае будут введены и компенсации на электричество в дополнение к 2 миллиардам леев, выделенных на теплоэнергию.

При этом при наихудшем сценарии, 1 января импорт электроэнергии составит 65% потребностей или 400 мегаватт. Из которых Бухарест продаст по 80 евро лишь 120 мегаватт, а остальной объем придётся оплачивать по рыночной цене.