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Собчак пришла на прямую линию Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер Ксения Собчак сообщила, что пришла на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень.

«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)», — написала Собчак под видео из Гостиного двора, опубликованным в ее Telegram-канале.

Ранее она уточнила, что в Гостином дворе с утра образовалась огромная очередь из журналистов — все они пришли на итоговую пресс-конференцию Путина.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>.

Путин Владимир