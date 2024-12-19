Собчак пришла на прямую линию Путина

«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)», — написала Собчак под видео из Гостиного двора, опубликованным в ее Telegram-канале.