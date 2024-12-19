Собчак пришла на прямую линию Путина

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится в четверг — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень.
«Хитрые леди на прямой линии Путина традиционно в красно-розово-лиловом. На фоне елки сливаются. Но я ошибки учла, хочу заметить (я в сером)», — написала Собчак под видео из Гостиного двора, опубликованным в ее Telegram-канале.
Ранее она уточнила, что в Гостином дворе с утра образовалась огромная очередь из журналистов — все они пришли на итоговую пресс-конференцию Путина.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>.