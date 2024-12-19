Кто из казахстанцев остается в Сирии, рассказали в МИД

«На сегодня в Сирии и в странах Ближнего Востока мы на связи — тем кто хочет вернуться, помогаем максимально. Как вы знаете, в прошлом году провели несколько раз эвакуацию, то есть те, кто хотел вернуться в Казахстан, уже вернулись, а кто хотел остаться, тот остался. Но с ними мы на постоянной связи».