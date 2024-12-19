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Кто из казахстанцев остается в Сирии, рассказали в МИД

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев на брифинге в Сенате 19 декабря 2024 года рассказал, по каким причинам казахстанцы остаются в Сирии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Спикер отметил, что в Сирии проживают около 33 граждан Казахстана, преимущественно женщины. Ранее они вышли замуж за сирийцев, родили детей, а с началом революции наш консул связался с ними, чтобы уточнить, планируют ли они остаться или вернуться на Родину.

«На сегодня в Сирии и в странах Ближнего Востока мы на связи — тем кто хочет вернуться, помогаем максимально. Как вы знаете, в прошлом году провели несколько раз эвакуацию, то есть те, кто хотел вернуться в Казахстан, уже вернулись, а кто хотел остаться, тот остался. Но с ними мы на постоянной связи».

озвучил он

Он напомнил, что из Ближнего Востока и сектора Газа было эвакуировано 129 человек, Ливана — 69 граждан.

«Хотя мы говорим, что эвакуируем только граждан Казахстана, среди них есть люди с детьми, имеющими другое гражданство. Некоторые дети вернулись вместе с матерью и отцом», — дополнил он.

Прошло больше недели, как в Сирии случился государственный переворот. Ранее мы писали, какие свидетельства преступлений старого режима находят правозащитники, где и в каких условиях содержались враги бывшего главы государства и какова сейчас обстановка в стране.