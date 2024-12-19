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Губернатор Хабаровского края принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Дмитрий Демешин снял с елки шары с пожеланиями детей. Так, семилетний Александр из Дебальцево загадал спортивную скамью со стойками и штангой на 30 кг. Его желание глава региона пообещал исполнить в ближайшее время.

Еще один шар с пожеланием принадлежал 14-летнему Ричарду из Хабаровска, он мечтает отправиться в музей Победы в Москве.

«Стать волшебником легко, особенно под Новый год. Я это прочувствовал на себе, сняв шары-пожелания с “Елки желаний”. Это трогательная акция, которую вновь проводит Движение Первых при поддержке Росмолодежи. Мечты сбываются у нас в крае! И очень здорово, что их исполнение начинается здесь, на Дальнем Востоке», — отметил Дмитрий Демешин.

По традиции эстафету акции поддержат заместители главы региона, министры, главы городов и районов, руководители предприятий и организаций края. Принять участие в ней могут также жители региона.