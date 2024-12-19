Губернатор Хабаровского края принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

«Стать волшебником легко, особенно под Новый год. Я это прочувствовал на себе, сняв шары-пожелания с “Елки желаний”. Это трогательная акция, которую вновь проводит Движение Первых при поддержке Росмолодежи. Мечты сбываются у нас в крае! И очень здорово, что их исполнение начинается здесь, на Дальнем Востоке», — отметил Дмитрий Демешин.