Губернатор Хабаровского края принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Еще один шар с пожеланием принадлежал 14-летнему Ричарду из Хабаровска, он мечтает отправиться в музей Победы в Москве.
«Стать волшебником легко, особенно под Новый год. Я это прочувствовал на себе, сняв шары-пожелания с “Елки желаний”. Это трогательная акция, которую вновь проводит Движение Первых при поддержке Росмолодежи. Мечты сбываются у нас в крае! И очень здорово, что их исполнение начинается здесь, на Дальнем Востоке», — отметил Дмитрий Демешин.
По традиции эстафету акции поддержат заместители главы региона, министры, главы городов и районов, руководители предприятий и организаций края. Принять участие в ней могут также жители региона.