Ильсур Метшин принял участие в заседании XIХ съезда Совета муниципальных образований РТ

Перед началом заседания раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». В преддверии Нового года он исполнит мечты трех детей, включая Владислава из Казани. Мальчик любит изучать космос, поэтому попросил в подарок интерактивный глобус.
Съезд открылся с отчета о работе Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» в 2024 году — его представил председатель объединения Экзам Губайдуллин. С докладами о деятельности муниципальных образований выступили главы Чистопольского и Азнакаевского районов, сельских поселений Тетюшского и Новошешминского районов, а также мэр Казани Ильсур Метшин. Глава столицы РТ отметил, что съезд глав муниципальных образований республики уже стал хорошей традицией, а обмен практиками и взаимное обучение — это настоящая дружба, родившаяся из крепких рабочих взаимоотношений.
В выступлении Ильсур Метшин остановился на развитии Казанской агломерации, установлении межрегионального и международного партнерства, а также поделился планами на 2025 год.
«Сегодня мы стоим на пороге нового и качественного витка нашего сотрудничества. Речь идет о развитии внутри агломераций, предусмотренном Стратегией республики. За последние годы была проделана большая работа в этом вопросе — институт Генплана Москвы совместно с Институтом пространственного планирования Татарстана разработали мастер-план Казанской агломерации. Это первый системный и стратегический документ, который содержит предложения по развитию региона более чем на 25 лет», — сообщил градоначальник. Мастер-план охватывает территории Казани, шести районов Татарстана, а также город Волжск Республики Марий Эл. Общая площадь в границах агломерации составляет более 10 тыс. кв.км. С начала 2023 года мэрия Казани активно участвовала в разработке документа — материалы поступали на рассмотрение порядка 10 раз.
Специалисты собрали данные и проанализировали тенденции развития Казанской агломерации, разработали сценарий ее совершенствования, подготовили основные направления мастер-плана и предложения по созданию важнейших точек роста. Так, основными векторами развития Казанской агломерации станут экономика, строительство, транспорт, социальная и инженерная инфраструктура, экология и туризм. Как отметил Ильсур Метшин, главной проблемой все еще остается перегрузка дорог и объектов социальной инфраструктуры. «Казанская агломерация в перспективе способна стать ядром транспортно-логистической системы перевозки грузов в Поволжском регионе», — сказал глава города. К примеру, в рамках реализации проекта «М7 Казань — Зеленодольск» предусмотрено размещение хабов крупнейших логистических компаний, включая Ozon и Wildberries.
Появление Казанской агломерации как структуры, регулирующей пользование объектами местного значения, позволит ускорить развитие прилегающих к городу территорий, обеспечит их необходимой инфраструктурой, а также создаст систему, которая будет способствовать равномерному распределению рабочих мест и жилых районов. «Мы ожидаем утверждения мастер-плана раисом республики и готовы приложить все силы для того, чтобы добиться успешной реализации проекта», — подчеркнул градоначальник.
В своем выступлении Ильсур Метшин также поднял вопрос межрегионального и международного партнерства. Он отметил, что путь в развитии партнерских отношений республики начался более 30 лет назад, на сегодня города и районы Татарстана заключили около 150 соглашений и договоров о сотрудничестве. При этом на долю Казани приходится около половины из них. Столица Татарстана тесно взаимодействует с городами России, СНГ, Китая, Турции, Ирана и других стран. «Только будучи открытыми и обмениваясь лучшими кейсами с другими городами, мы способны развиваться, быть конкурентоспособными и привлекательными для жителей и гостей», — подчеркнул мэр.
Глава города подвел итоги работы по этому направлению в 2025 году и рассказал о ближайших событиях. Так, Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» собрал в Казани свыше 20 тысяч человек из 87 стран, а Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в этом году достиг рекордных показателей — его посетили более 10 тысяч человек из 36 стран и 71 региона РФ. «У Казани с городами Китая подписано уже 10 соглашений о сотрудничестве. Не отстают и другие города Татарстана: на полях форума было подписано еще более 30 соглашений», — отметил Ильсур Метшин. С 2020-го в Казани проводится Международный форум Kazan Digital Week — ежегодно в нем участвуют представители около 50 стран.
«Кульминацией стал саммит БРИКС, названный “самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, когда-либо организованным в России”. В столицу Татарстана съехались делегации 36 государств, 24 из которых возглавляли первые лица. Саммит оказался историческим для объединения в плане количественного роста. Встречи и переговоры на высшем уровне ярко показали, что идея многополярного мира превратилась в реальность», — напомнил градоначальник.
В преддверии саммита в Казани состоялся ряд мероприятий под эгидой объединения. На Международный форум городов стран БРИКС+ летом в столицу Татарстана прибыли более 200 мэров, вице-мэров и руководителей ассоциаций местных властей из 20 государств. В Ратуше участники форума учредили Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Цель объединения — развитие практического партнерства городов стран БРИКС в различных областях, а также реализация проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. Первое рабочее заседание состоялось 31 октября этого года в штаб-квартире ассоциации в Дубае. Участники обсудили устав и структуру объединения, а также определили направления дальнейшей работы.
«Пользуясь случаем, я приглашаю Совет муниципальных образований Татарстана стать соучредителем ассоциации. Призываю всех обратить внимание на возможность работы в рамках объединения. Ассоциация имеет большой потенциал для развития международного сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных проектов. В перспективе она станет одной из ключевых платформ для диалога между городами и муниципалитетами стран БРИКС», — обратился к слушателям мэр. Он добавил, что у членов Совета муниципальных образований РТ уже есть опыт совместной работы в Евразийском отделении Всемирной организации «Объединенные города и местные власти».
Завершая выступление, градоначальник призвал участников съезда присоединиться к Международному архитектурно-строительному форуму «Казаныш», который пройдет в Казани с 6 по 8 февраля 2025 года. Тема события в этом году — «Единство разнообразия». В рамках форума запланировано участие свыше 7 тыс. человек; на мероприятии выступят более 300 экспертов в области архитектуры и градостроительства, мэры и главные архитекторы городов России, стран БРИКС и их партнеров.
Съезд продолжился выступлением Рустама Минниханова и вручением государственных наград. Также участники внесли изменения в устав Совета муниципальных образований РТ и рассмотрели вопрос о довыборах в органы управления ассоциации. Басира Агазаде.