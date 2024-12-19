Ильсур Метшин принял участие в заседании XIХ съезда Совета муниципальных образований РТ

Глава города подвел итоги работы по этому направлению в 2025 году и рассказал о ближайших событиях. Так, Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» собрал в Казани свыше 20 тысяч человек из 87 стран, а Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в этом году достиг рекордных показателей — его посетили более 10 тысяч человек из 36 стран и 71 региона РФ. «У Казани с городами Китая подписано уже 10 соглашений о сотрудничестве. Не отстают и другие города Татарстана: на полях форума было подписано еще более 30 соглашений», — отметил Ильсур Метшин. С 2020-го в Казани проводится Международный форум Kazan Digital Week — ежегодно в нем участвуют представители около 50 стран.