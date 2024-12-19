Выплаты на приемных детей увеличили в Нижегородской области

Все инициативы внесла фракция «Единая Россия», на их реализацию из бюджета 2025 года дополнительно потребуется более 450 млн руб., которые единороссы предлагают покрыть за счет резервного фонда правительства, правительство не против.
Размер денежного вознаграждения за воспитание приемных детей увеличат с 11 526 до 12 195 ₽, а за детей-инвалидов — с 17 288 до 18 291 ₽ Кроме того, отдельно выделят ряд категорий детей-инвалидов в приемных семьях. За воспитание ребенка с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности ежемесячная выплата составит 40 716 ₽ в месяц (равна двум МРОТ); ребенка со второй степенью выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и самостоятельному передвижению — 30 537 ₽ (полтора МРОТ). На допрасходы депутаты предложили заложить 81,5 млн руб. в год. Сейчас в приемных семьях региона насчитывается 113 таких детей, в домах социального обслуживания — 185, в детских домах и интернатах — еще 93.
Размер единовременного пособия при усыновлении ребенка вырастет со 100 тыс. до 300 тыс. руб., а при усыновлении ребенка-инвалида, детей старшей семи лет и детей, являющихся братьями или сестрами — с 200 тыс. до 500 тыс. руб. Эти выплаты ввели в 2014 году и с тех пор ни разу не индексировали. На новые расходы дополнительно потребуется 6,1 млн руб. в год.
Ежемесячное пособие на опекаемых детей сделают равным прожиточному минимуму — 16 169 ₽ Сейчас оно различно и составляет 9419 ₽ на детей до трех лет, 10 360 ₽ — на детей трех-шести лет и 11 773 ₽ — на детей школьного возраста. Пособие на опекаемых детей-инвалидов увеличат до 17 786 ₽, что составит 110% от прожиточного минимума. Для увеличения выплат в бюджете 2025 года к уже заложенным 1,148 млрд руб. потребуется дополнительно 366,2 млн руб.