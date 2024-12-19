Выплаты на приемных детей увеличили в Нижегородской области

Размер денежного вознаграждения за воспитание приемных детей увеличат с 11 526 до 12 195 ₽, а за детей-инвалидов — с 17 288 до 18 291 ₽ Кроме того, отдельно выделят ряд категорий детей-инвалидов в приемных семьях. За воспитание ребенка с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности ежемесячная выплата составит 40 716 ₽ в месяц (равна двум МРОТ); ребенка со второй степенью выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и самостоятельному передвижению — 30 537 ₽ (полтора МРОТ). На допрасходы депутаты предложили заложить 81,5 млн руб. в год. Сейчас в приемных семьях региона насчитывается 113 таких детей, в домах социального обслуживания — 185, в детских домах и интернатах — еще 93.