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Задать вопросы Путину доверили волгоградским корифеям журналистики

Волгоградскую область в Москве на пресс-конференции с главой государства Владимиром Путиным доверили представлять корифеям журналистики.

Как стало известно ИА «Высота 102», свои вопросы президенту попытаются задать руководители РИАЦ и МТВ, а также представители ИД «Волгоградская правда» и ВГТРК.

Так, на ответственное мероприятие из списка волгоградских журналистов допустили: директора и главного редактора РИАЦ Сергея Басалаева, главного редактора спецпроектов «Волгоградской правды» Наталью Гордееву, главного редактора МТВ Николая Коробова, а также шеф-редактор ВГТРК Артем Ямщиков.

Напомним, начало пресс-конференции с главой государства запланировано на 12.00 по московскому времени.

Путин Владимир