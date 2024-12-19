Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени.