Вячеслав Федорищев: «Ожидал, что Милеев при мне напишет заявление об отставке»

«Если честно, я думал, что Александр Владиленович при мне напишет заявление о выходе из партии и при мне напишет заявление, что выходит из состава губдумы. И будет заниматься юриспруденцией более квалифицировано, чем сейчас. Но он этого не сделал. Вот одно ожидание не сбылось», — сказал Вячеслав Федорищев.