Вячеслав Федорищев: «Ожидал, что Милеев при мне напишет заявление об отставке»

В четверг, 19 декабря 2024 года, состоялась первая «Очная ставка» с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Предполагалось, что ее посетят футбольный агент Павел Андреев, предприниматель Владимир Аветисян и депутат губернской думы Александр Милеев. Однако пришел только парламентарий. Глава региона в беседе с корреспондентом «КП-Самара» рассказал, насколько оправдались его ожидания от этой встречи.
«Если честно, я думал, что Александр Владиленович при мне напишет заявление о выходе из партии и при мне напишет заявление, что выходит из состава губдумы. И будет заниматься юриспруденцией более квалифицировано, чем сейчас. Но он этого не сделал. Вот одно ожидание не сбылось», — сказал Вячеслав Федорищев.
Высказался губернатор и по поводу того, что на «Очную ставку» не пришли Павел Андреев и Владимир Аветисян:
«Ожидал Павла Андреева. Он все обещал-обещал, но в итоге не приехал. Сказал, что не его формат — публичный. Владимира Аветисяна тоже не дождался. Будут ли с ними личные встречи? Не знаю, сказать не могу. Я же не могу заставить их встретиться со мной».
Глава региона добавил, что если представится такая возможность, то попробует провести личную встречу с Павлом Андреевым.
«Первый блин точно не комом. Дальше будет больше и системнее», — сказал губернатор.
Изначально Вячеслав Федорищев заявил, что «Очную ставку» будут проводить раз в квартал, затем — каждый месяц. Не исключено, что подобные встречи будут чаще, поскольку сегодня не все успели задать свои вопросы.