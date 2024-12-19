В Башкирии утвержден состав правительства. 19 декабря глава РБ Радий Хабиров подписал ряд указов о назначении руководителей республиканских министерств и ведомств.
В должностях утверждены:
Маргарита Болычева — министр внешнеэкономических связей и конгрессной;
Ирина Голованова — министр жилищно-коммунального хозяйства;
Айрат Рахматуллин — министр здравоохранения;
Амина Шафикова — министр культуры;
Марат Шарафутдинов — министр лесного хозяйства;
Ильдар Мавлетбердин — министр образования и науки;
Зухра Гордиенко — министр предпринимательства и туризма;
Нияз Фазылов — министр природопользования и экологии;
Ленара Иванова — министр семьи, труда и социальной защиты населения;
Руслан Хабибов — министр спорта;
Геннадий Разумикин — министр цифрового развития государственного управления;
Азат Зиганшин — председатель Государственного комитета по ветеринарии;
Владимир Спеле — председатель Государственного комитета по делам юстиции;
Гульшат Арсланова — председатель Государственного комитета по конкурентной политике;
Вито Сабиров — председатель Государственного комитета по молодёжной политике;
Урал Искандаров — председатель Государственного комитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
Наиль Шарафутдинов — председатель Государственного комитета по тарифам;
Кирилл Первов — председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям;
Максим Ульчев — руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации;
Салават Кулбахтин — начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия;
Ильгам Фаткуллин — начальник Управления по делам архивов.
С приставкой и.о. пока остаются руководители министерств финансов, строительства и архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства, а также госкомитета по торговле и госжилнадзора.
Ранее были утверждены кандидатуры вице-премьеров правительства Башкортостана.