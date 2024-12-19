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В Башкирии утвержден состав правительства

19 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал ряд указов о назначении руководителей республиканских министерств и ведомств.

В Башкирии утвержден состав правительства. 19 декабря глава РБ Радий Хабиров подписал ряд указов о назначении руководителей республиканских министерств и ведомств.

В должностях утверждены:

Маргарита Болычева — министр внешнеэкономических связей и конгрессной;

Ирина Голованова — министр жилищно-коммунального хозяйства;

Айрат Рахматуллин — министр здравоохранения;

Амина Шафикова — министр культуры;

Марат Шарафутдинов — министр лесного хозяйства;

Ильдар Мавлетбердин — министр образования и науки;

Зухра Гордиенко — министр предпринимательства и туризма;

Нияз Фазылов — министр природопользования и экологии;

Ленара Иванова — министр семьи, труда и социальной защиты населения;

Руслан Хабибов — министр спорта;

Геннадий Разумикин — министр цифрового развития государственного управления;

Азат Зиганшин — председатель Государственного комитета по ветеринарии;

Владимир Спеле — председатель Государственного комитета по делам юстиции;

Гульшат Арсланова — председатель Государственного комитета по конкурентной политике;

Вито Сабиров — председатель Государственного комитета по молодёжной политике;

Урал Искандаров — председатель Государственного комитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

Наиль Шарафутдинов — председатель Государственного комитета по тарифам;

Кирилл Первов — председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям;

Максим Ульчев — руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации;

Салават Кулбахтин — начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия;

Ильгам Фаткуллин — начальник Управления по делам архивов.

С приставкой и.о. пока остаются руководители министерств финансов, строительства и архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства, а также госкомитета по торговле и госжилнадзора.

Ранее были утверждены кандидатуры вице-премьеров правительства Башкортостана.