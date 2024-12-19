Песков оценил труд организаторов прямой линии Путина

«Два наших телеканала, даже больше, много недель над этим проектом работают. Главное, чтобы всем было комфортно, потому что президент будет подводить итоги года, и все подчинено этой цели», — сказал Песков.
По его словам, искусственный интеллект стал хорошим помощником в организации прямой линии.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени. Основными темами к прямой линии в этом году стали вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.