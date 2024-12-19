Журналист из КНР рассказала об интересе к прямой линии Путина среди китайцев

«Впервые участвую в прямой линии, и это большая честь быть здесь, представлять Китай. Среди китайцев, конечно, тоже большой интерес к этой прямой линии, поскольку сейчас отношения России и Китая находятся на высшем уровне. И, конечно, интересуют все вопросы, касающиеся сотрудничества и развития», — сказала она в Гостином Дворе.