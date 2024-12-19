«Впервые участвую в прямой линии, и это большая честь быть здесь, представлять Китай. Среди китайцев, конечно, тоже большой интерес к этой прямой линии, поскольку сейчас отношения России и Китая находятся на высшем уровне. И, конечно, интересуют все вопросы, касающиеся сотрудничества и развития», — сказала она в Гостином Дворе.
Журналист из КНР рассказала об интересе к прямой линии Путина среди китайцев
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Корреспондент RT Китай Кун Мэннань, которая впервые участвует в совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, рассказала ТАСС о большом интересе среди китайцев к прямой линии российского лидера.