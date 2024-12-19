«Когда у нас все спокойно — нам скучно». Прямая линия Путина

12:42 РФ все ближе к решению задач СВО, уверен президент РФ.
12:41 ❗️ Российские военные выбивают противника из Курской области — Путин.
12:40 Владимир Путин взял с собой на прямую линию копию боевого знамени от 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
«Будем считать, что это знамя представляет все боевые знамена наших бойцов», — отметил президент.
12:38 Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально, российские войска двигаются по всей линии фронта, ВС РФ действуют героически.
12:37 Россия увеличивает армию и силовые подразделения до 1,5 млн человек — Путин.
12:36 Президент России заявил, что РФ полностью обеспечивает себя мясом. При этом потребление в стране в среднем составляет 80 кг на человека, а в мире — почти вдвое меньше, 42 кг.
12:35 Российское правительство работает эффективно, думает о будущем, формулирует цели развития, считает Путин.
12:34 Ряд экспертов считают, что ЦБ мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки — президент РФ.
12:33 Владимир Путин объяснил рост цен в России тем, что предложение не успевает за спросом. Среди других причин — урожай, мировые цены и санкции.
12:32 ❗️ Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей — Путин.
12:31 Путин подчеркнул, что знает о росте цен на масло в ряде регионов.
12:30 Рост цен в стране объясняется объективными причинами, в том числе тем, что предложение не успевает за спросом, и последствиями введенных против РФ ограничений, заявил Владимир Путин.
12:29 Модераторы сообщили о большом числе вопросов про подорожание цен на хлеб, масло, овощи, топливо.
12:28 Владимир Путин рассказал историю о том, как ездил на день рождения Герхарда Шредера, где все пели на английском, кроме хора казаков.
12:26 Суверенитет — важная вещь, он должен быть внутри, в сердце — Путин.
12:25.
12:23 ❗️ Ситуация в экономике России в целом стабильная и надежная, в 2025 рост ВВП составит 2−2,5%, заявил президент РФ.
12:22 Зарплаты в России в реальном выражении в 2024 выросли на 9% — Путин.
12:21 Инфляция в России является ~тревожным сигналом~, сообщил Владимир Путин.
12:20 Россию ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире, но «заснуть» на этом показателе нельзя — Путин.
12:19 Уровень безработицы в России находится ~на рекордно низком уровне~ — 2,3%, сообщил Путин. Президент отметил, что в РФ «такого никогда не было».
12:18 Рост экономики России за два года составил около 8%, заявил президент Владимир Путин. Он сравнил это с результатами в США, где, по его словам, это показатель равен 5−6%, и в еврозоне, где 1%.
12:17 С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что», заявил Путин. По его словам, в этом году рост экономики составит 3,9−4%.
12:16 «Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, как только начинается движуха — то нам страшно».
Такими словами Владимир Путин начал свою речь на прямой линии.
12:15.
12:14 Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.
12:12 ⚡️ Владимир Путин начал прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией.
12:07 Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией Путина, начнется с минуты на минуту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
11:46 Журналистка Ксения Собчак рассказала, что у нее подготовлены несколько вопросов для президента на разные темы в зависимости от того, как будет развиваться дискуссия.
11:30.
11:20 Ведущими прямой линии будут военкор Дмитрий Кулько (Первый канал) и ведущая Александра Суворова (ВГТРК).
10:50 Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию, выстроилась у Гостиного двора с 8 утра.
Вход на Красную площадь ограничен досмотром. Также полностью перекрыта улица Ильинка.
10:20 Кроме россиян вопросы президенту будут задавать журналисты. В этом году среди аккредитованных сотрудников СМИ будут представители «недружественных стран» — по словам Пескова, «их немного, но такие есть».
«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал он.
10:10 С некоторыми из вопросов, поступивших на прямую линию, Путин ознакомился заранее.
«Я познакомился с вопросами, которые поступают сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка. Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал президент на съезде «Единой России» 14 декабря, за пять дней до мероприятия.
10:05 К вечеру 18 декабря россияне направили более 1,7 млн обращений и вопросов к главе государства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для их обработки задействовали искусственный интеллект, так как в ручном режиме «это бы разбирали год».
10:00 Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Начало запланировано на 12:00 мск, федеральные телеканалы выделили на трансляцию мероприятия три часа эфирного времени.
Глава государства общается с гражданами в этом формате с 2001 года, исключением стали 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020-м элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию президента, а в 2023-м эти форматы решили объединить в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
Самой короткой за все время проведения стала прямая линия 2001 года: она продлилась 2 часа 20 минут. Самой продолжительной — прямая линия 2013-го, занявшая 4 часа 47 минут. Среди пресс-конференций самой короткой также оказалась первая, состоявшаяся в 2001-м, — ее продолжительность составила 1 час 35 минут. А дольше всего президент общался с прессой в 2008 году — 4 часа 40 минут.