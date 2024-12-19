«Когда у нас все спокойно — нам скучно». Прямая линия Путина

Самой короткой за все время проведения стала прямая линия 2001 года: она продлилась 2 часа 20 минут. Самой продолжительной — прямая линия 2013-го, занявшая 4 часа 47 минут. Среди пресс-конференций самой короткой также оказалась первая, состоявшаяся в 2001-м, — ее продолжительность составила 1 час 35 минут. А дольше всего президент общался с прессой в 2008 году — 4 часа 40 минут.