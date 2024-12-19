Трамп стал человеком года по версии британской Financial Times

«Financial Times уже объявляла Трампа человеком года в 2016 году. В этом году он снова был выбран FT из-за того, насколько незаурядным было его возвращение к власти. Теперь Трампа уже нельзя списывать со счетов как случайную аномалию», — отмечает издание.
FT полагает, что подрыв устоев, который Трамп принесет в американскую внешнюю политику, может дать «выпадающую раз в поколение» возможность России, Китаю, Ирану и КНДР, выступающим за пересмотр текущего мирового порядка. Грядущие перемены в Вашингтоне могут усугубить политический кризис в Германии и шаткое положение президента Франции Эмманюэля Макрона, а также «посеять новые раздоры в ЕС — сообществе, которое Трамп всегда презирал».
«Трамп воспринимает мир как джунгли, куда США затащили союзники-нахлебники. Будущее НАТО висит на волоске», — считают авторы издания.
При этом подчеркивается, что Трамп остается крайне непредсказуемым политиком, чьи шаги могут стать неожиданностью как для противников, так и для союзников США, включая Украину.
«Невозможно предсказать действия человека без четкого подхода к вопросам внешней политики. Значительное отличие [второго президентства Трампа от первого] будет в том, что на этот раз его будут окружать те, кто всегда с ним согласны», — сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Трамп уверен, что может решить любую проблему самостоятельно после разговора с другим лидером. Это может привести к необычному развитию событий», — добавил он.
Эпоха Трампа
Как отмечается в статье, после своей инаугурации Трамп может начать преследование политических противников и наступление на либеральные элиты в университетах и СМИ, что ознаменует «глубокий культурный сдвиг вправо».
«Мы живем в эпоху Трампа, — заявил изданию его деловой партнер Роджер Стоун, знакомый с республиканцем уже почти 50 лет. — Оценивая 2024 год, историки будут писать, что это была смена эпох, как в 1932 году, когда [президент Франклин] Рузвельт объявил свой “Новый курс”, или как в 1968 году, когда Ричард Никсон дал начало “новым правым”.».
FT отмечает, что независимо от того, что принесет правление Трампа — новый порядок или тотальный хаос, оно начнется с «позолоченного века больших денег в американской политике и дипломатии», где значительную часть окружения Трампа будут составлять другие миллиардеры.
Республиканец Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах президента США, обойдя кандидата от правящей Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.