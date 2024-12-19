Трамп стал человеком года по версии британской Financial Times

«Невозможно предсказать действия человека без четкого подхода к вопросам внешней политики. Значительное отличие [второго президентства Трампа от первого] будет в том, что на этот раз его будут окружать те, кто всегда с ним согласны», — сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Трамп уверен, что может решить любую проблему самостоятельно после разговора с другим лидером. Это может привести к необычному развитию событий», — добавил он.