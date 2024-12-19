Трамп опять предложил Канаде войти в состав США: что стоит за его заявлениями

Отметим, что это не первое подобное заявление политика, и ранее Трамп уже предлагал Канаде стать американским штатом. Министр обороны Канады Уильям Блэр считает, что заявления избранного президента США следует воспринимать как шутку. Глава канадского военного ведомства напомнил о суверенитете страны. До этого аналогичным образом охарактеризовал высказывание новоизбранного президента США и министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.