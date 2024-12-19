Трамп опять предложил Канаде войти в состав США: что стоит за его заявлениями

Канада могла бы войти в состав США в качестве 51-го штата. С таким заявлением опять выступил новоизбранный американский президент Дональд Трамп, опубликовавший соответствующий пост в социальной сети Truth Social.
По утверждению нового главы американского государства, канадцы в случае вхождения в состав США смогут сэкономить значительные средства на налогах и военных расходах. Трамп задается вопросом, зачем вообще в таком случае Вашингтон субсидирует Оттаву.
Отметим, что это не первое подобное заявление политика, и ранее Трамп уже предлагал Канаде стать американским штатом. Министр обороны Канады Уильям Блэр считает, что заявления избранного президента США следует воспринимать как шутку. Глава канадского военного ведомства напомнил о суверенитете страны. До этого аналогичным образом охарактеризовал высказывание новоизбранного президента США и министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.
Экс-министр обороны Канады Анита Ананд, в свою очередь, высказалась более резко. Она отметила, что правительство страны готово сделать все для своих граждан. Действующая министр финансов Христя Фриланд тоже заявила о решимости Оттавы защищать национальные интересы.
Российский политолог Малек Дудаков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что Трамп, вероятно, хочет добиться смены политического режима в Канаде. Ему было бы удобнее, если бы к власти в Оттаве пришли правые силы, считает эксперт.
Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук связывает «троллинг» Трампом канадских властей со стремлением нового главы американского государства продемонстрировать свою решимость защищать национальные экономические интересы, сообщает RT. Трампу важно показать, что такие соседи Штатов, как Канада и Мексика, должны его слушаться.