Казахстан и Узбекистан будут вместе бороться с фейками

Кроме того, во время встречи управляющий директор телерадиокомплекса Президента Республики Узбекистан Роберт Мурадян рассказал о планах и перспективах казахстанского телеканала Silk Way по укреплению сотрудничества и обмену контентом со странами Центральной Азии.