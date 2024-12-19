Казахстан и Узбекистан будут вместе бороться с фейками

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Совместный план взаимодействия в информационной сфере на 2025 год подписали казахстанский и узбекский госорганы.
«В Ташкенте состоялась встреча представителей Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан. По итогам встречи стороны подписали План взаимодействия в информационной сфере на 2025 год», — отмечено в сообщении Минкультуры Казахстана.
План включает организацию обмена медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для СМИ, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых журналистов и совместную борьбу с дезинформацией.
Стороны договорились организовать пресс-туры для представителей СМИ с целью обмена опытом между Казахстаном и Узбекистаном.
Кроме того, во время встречи управляющий директор телерадиокомплекса Президента Республики Узбекистан Роберт Мурадян рассказал о планах и перспективах казахстанского телеканала Silk Way по укреплению сотрудничества и обмену контентом со странами Центральной Азии.
По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимному обмену контентом.