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Путин объяснил, почему растут цены на продукты

Цены на продукты растут из-за объема урожая, санкций и возрастающего потребления, заявил Путин.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин объяснил причины роста цен на продукты питания в России. По его словам, основными факторами являются увеличение потребления основных продуктов, неблагоприятные урожаи и влияние внешних экономических санкций.

«У нас потребление мяса примерно 80 кг на человека, в то время как в мире — 40 кг. Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление. Рост цен на масло составил 33−34%, но количество продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — заявил Путин в ходе «Прямой линии».

Второй объективной причиной стал урожай, третьей — рост цен. Он отметил, что рост цен также может быть связан с недоработками правительства. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путин Владимир