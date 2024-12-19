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Путин заявил, что армия продвигается «квадратными километрами»

Ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, заявил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне военной операции на Украине меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, заявил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Трансляцию ведет РБК.

«Речь идет не о продвижении на 100 на 200 на 300 метров. Наши бойцы освобождают территории квадратными километрами. Боевые действия — сложная вещь», — сказал глава государства.

Ситуацию на поле боя Путин оценил как «классику боевых действий». «Сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, в личном составе. А потом начинается движение вперед. Так у нас и происходит. Боевые действия — сложные вещи. Загадывать вперед трудно, и не к чему. Мы движемся к решению наших первостепенных задач», — подытожил президент.

Материал дополняется.

Путин Владимир