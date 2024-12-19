Путин заявил, что армия продвигается «квадратными километрами»

Ситуацию на поле боя Путин оценил как «классику боевых действий». «Сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, в личном составе. А потом начинается движение вперед. Так у нас и происходит. Боевые действия — сложные вещи. Загадывать вперед трудно, и не к чему. Мы движемся к решению наших первостепенных задач», — подытожил президент.