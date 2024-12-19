Губернатор Иркутской области встретился с людьми, обратившимися к президенту РФ

Личный прием граждан, обратившихся с вопросами к президенту РФ, провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Так, о своей проблеме рассказал житель поселка Новонукутский Александр Шулунов. Он просит организовать общественное пространство для семейного отдыха: детскую и спортивную площадки, переходные дорожки и прочее.
— В нашем поселке не хватает мест отдыха для детей и взрослых, для проведения свободного времени, занятий спортом. Я сам тренер по футболу, и, конечно, хочу, чтобы была спортивная площадка, игровое поле, — сказал Александр Шулунов.
Как пояснила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, Новонукутское сельское поселение в 2025 году получит средства на благоустройство территории федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
— Общий размер субсидии на 2025 год, которую предоставят муниципальному образованию, составит 26,3 млн рублей. На эти средства будет реализовано несколько проектов, — сообщила Марина Кожарина.
В том числе появится возможность и обустроить ту самую площадку, о которой говорил Александр Шулунов. Уже запланирована установка комплекса спортивных и игровых площадок стоимостью чуть более 16 млн рублей.
Глава региона подчеркнул важность детальной проработки проекта благоустройства и внимательного подхода к выбору подрядчика.
— Денежные средства должны быть грамотно израсходованы, на всех этапах работ нужно вести строгий контроль, — сказал Игорь Кобзев.