Владимир Путин проводит прямую линию. Главное

Жительница Курской области спросила, когда российские военные освободят регион. «Не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята сейчас ведут бой. Не было смысла никакого ни заходить ВСУ туда, ни держаться, но тем не менее это происходит. Мы точно их выбьем, но вопрос о конкретной дате… Я представляю [как идет ход боевых действий], есть же планы, они мне докладываются. Но сказать “вот к такому числу” — но ребята же меня слышат. Они же пойдут к этой дате, не будут с потерями считаться. День-два уже не имеет значения», — ответил Путин.