Владимир Путин проводит прямую линию. Главное

Про экономику России
Прямую линию президент Владимир Путин начал с экономики, назвав ее «основой основ». «С ней в России ситуация обстоит нормально», — заявил он.
По словам президента, в прошлом году рост российской экономики составил 3,6%, а в этом будет 3,6%, а может быть, 4%. За два года рост составил около 8%, отметил он, при этом в США показатель равняется 5−6%, в Еврозоне — 1%, а в Германии — 0% — и, судя по всему, и в 2025 году будет 0%.
Вместе с тем тревожные сигналы все же есть — это инфляция, продолжил Путин. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что она составляет 9,2−9,3%. Однако зарплаты выросли на 9% «в реальном выражении, за минусом инфляции», подчеркнул глава государства. Позже он уточнил, что говорил об усредненных показателях.
Власти решают проблему разогрева экономики, на следующий год рост ВВП в 2025 году составит 2−2,5%, отметил Путин. «В целом ситуация стабильная и надежная», — заявил он.
О подорожании продуктов
«По мясу Россия себя полностью обеспечивает. Потребление составляет примерно 80 кг на человека в год, а в мире — 42. Потребление мяса у нас выросло в два раза в последнее время», — заявил он.
Похожая ситуация и с молоком, а следственно, и со сливочным маслом. «Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — сказал Путин, добавив, что для решения проблемы «нужно работать в отраслевом смысле».
Второй причиной роста цен на продукты президент назвал урожай, третьей — «рост мировых цен на некоторые продукты». Также он отметил внешние ограничения, которые, хоть и «не ключевые», но «в некоторой степени отражаются» на ситуации.
Есть и «субъективные недоработки наши», продолжил глава государства. «Некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог раньше использовать некоторые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Их много». Что касается правительства, то оно «работает много и много делает, когда думает о будущем».
О военной операции и Курской области
Движение идет по всей линии фронта каждый день. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.
Президент пожелал всем бойцам, в том числе в Курской области, «победы, удачи и возвращения домой».
Жительница Курской области спросила, когда российские военные освободят регион. «Не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята сейчас ведут бой. Не было смысла никакого ни заходить ВСУ туда, ни держаться, но тем не менее это происходит. Мы точно их выбьем, но вопрос о конкретной дате… Я представляю [как идет ход боевых действий], есть же планы, они мне докладываются. Но сказать “вот к такому числу” — но ребята же меня слышат. Они же пойдут к этой дате, не будут с потерями считаться. День-два уже не имеет значения», — ответил Путин.
Он также обещал, что «все будет восстановлено: и дорожная сеть, и коммунальная инфраструктура, и социальные объекты, жилье, конечно». Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. «Кто хочет переехать — будем помогать переехать в другие регионы».
Про «Орешник»
Президента спросили, является ли «Орешник» модификацией старого оружия, а также какой смысл вкладывался в название.
«Это современное, очень новое оружие. Все, что делается в любой сфере, опирается на прежние разработки. Да, были разработки, причем разработки уже российского периода времени. На этой базе инженеры думали, что сделать еще, согласовывали с заказчиком, Минобороны, и я принимал решение, производить или нет его», — сказал Путин.
Про неуязвимость «Орешника»: «Шансов никаких нет, чтобы сбить эти ракеты. Если эксперты западные так полагают [что можно сбить], пусть предложат нам и тем, кто в США им платят, провести высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят объект поражения в Киеве, сосредоточат туда силы ПРО и ПВО. Мы к такому эксперименту готовы. И для нас будет интересно».
Про название: «Честно — не знаю».
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