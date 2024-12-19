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Путин объяснил назначение Хинштейна губернатором Курской области

Александр Хинштейн, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, назначен на эту должность, так как умеет работать с людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Он [Хинштейн] в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому его туда и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями своими напрямую работает, умеет это делать», — охарактеризовал политика Путин.

Путин Владимир