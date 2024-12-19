Путин объяснил назначение Хинштейна губернатором Курской области

«Он [Хинштейн] в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому его туда и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями своими напрямую работает, умеет это делать», — охарактеризовал политика Путин.