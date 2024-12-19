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Россия сделает все для обеспечения безопасности Белоруссии, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Источник: РИА "Новости"

«Еще одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием… — это мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации», — сказал президент.

Путин Владимир