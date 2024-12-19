На пресс-конференции Путина работают три журналиста от Калининграда

«От нас вопрос такой: в последние годы Калининградская область была вынуждена поменять логистику доставки грузов из большой России. Выросшие затраты на транспортировку неизбежно повлекли рост цен на товары и услуги внутри региона. Что намерены сделать власти страны, чтобы повысить уровень жизни калининградцев?» — рассказала редактор «Страны Калининград» Елена Бочарникова.