Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пресс-конференции Путина работают три журналиста от Калининграда

Главе страны планируют задать вопрос о поддержке калининградцев.

Источник: Аргументы и факты

На пресс-конференции Владимира Путина, которая сейчас проходит в Москве и транслируется онлайн, присутствуют три калининградских журналиста — представители телекомпании «Каскад», газеты «Новое время» из Гурьевска и калининградской газеты «Страна Калининград».

«От нас вопрос такой: в последние годы Калининградская область была вынуждена поменять логистику доставки грузов из большой России. Выросшие затраты на транспортировку неизбежно повлекли рост цен на товары и услуги внутри региона. Что намерены сделать власти страны, чтобы повысить уровень жизни калининградцев?» — рассказала редактор «Страны Калининград» Елена Бочарникова.

В ходе пресс-конференции, комментируя тему роста цен, Президент уже отметил, что «в известной степени сказываются внешние ограничения, которые приводят к удорожанию логистики».

Путин Владимир