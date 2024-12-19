Нижегородские депутаты приняли порядок ограничения себе права на выезд из РФ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», спикер заксобрания будет принимать решение об ограничении права выезда из страны, если депутат по своей работе был допущен к указанной информации. Председатель может запретить выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — срока депутатских полномочий. В случае ограничения права на выезд депутат должен сдать загранпаспорт на временное хранение. Аналогичные ограничения введены для госслужащих и глав муниципалитетов.
Председатель заксобрания Евгений Люлин сказал, что это ограничение коснется только президиума, да и то не всего. Но депутаты Евгений Бабаев и Дмитрий Малухин все же попросили уточнить, не всех ли коснется запрет, так как формулировки в постановлении они считают размытыми.
Спикер вместе с руководителем правового управления регионального заксобрания Дмитрием Степановым еще раз повторили, что не всех. Господин Люлин предположил, что под действие положения попадет только он сам и его заместитель Дмитрий Краснов. «Друг другу и будем подписывать», — пошутил он.
Евгений Люлин рассказал, что, если есть первая и вторая форма допуска, но депутат не осведомлен в указанных в положении сведениях, «то есть шансы куда-то поехать с разрешения председателя». Он также добавил, что ущемлений не будет, «по крайней мере, с этим постановлением».