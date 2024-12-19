Нижегородские депутаты приняли порядок ограничения себе права на выезд из РФ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», спикер заксобрания будет принимать решение об ограничении права выезда из страны, если депутат по своей работе был допущен к указанной информации. Председатель может запретить выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — срока депутатских полномочий. В случае ограничения права на выезд депутат должен сдать загранпаспорт на временное хранение. Аналогичные ограничения введены для госслужащих и глав муниципалитетов.