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Нижегородские депутаты приняли порядок ограничения себе права на выезд из РФ

Заксобрание Нижегородской области утвердило порядок принятия решения об ограничении права на выезд из РФ депутатам, обладающим сведениями особо секретными или особой важности. Этот вопрос один из немногих вызвал обсуждения на пленарном заседании 18 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», спикер заксобрания будет принимать решение об ограничении права выезда из страны, если депутат по своей работе был допущен к указанной информации. Председатель может запретить выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — срока депутатских полномочий. В случае ограничения права на выезд депутат должен сдать загранпаспорт на временное хранение. Аналогичные ограничения введены для госслужащих и глав муниципалитетов.

Председатель заксобрания Евгений Люлин сказал, что это ограничение коснется только президиума, да и то не всего. Но депутаты Евгений Бабаев и Дмитрий Малухин все же попросили уточнить, не всех ли коснется запрет, так как формулировки в постановлении они считают размытыми.

Спикер вместе с руководителем правового управления регионального заксобрания Дмитрием Степановым еще раз повторили, что не всех. Господин Люлин предположил, что под действие положения попадет только он сам и его заместитель Дмитрий Краснов. «Друг другу и будем подписывать», — пошутил он.

Евгений Люлин рассказал, что, если есть первая и вторая форма допуска, но депутат не осведомлен в указанных в положении сведениях, «то есть шансы куда-то поехать с разрешения председателя». Он также добавил, что ущемлений не будет, «по крайней мере, с этим постановлением».

закон