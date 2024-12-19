«Мы сыты по горло обещаниями!» — профсоюзы вышли на протест перед парламентом

«Сегодня мы хотим рассказать вам о том, за что мы будем голосовать в парламенте, я говорю о повышении зарплаты руководителей, которая не повышалась в течение последних лет. Директор или руководитель, только что достигший 2-го управленческого класса, получает всего 300 леев, наше предложение — увеличить его до 1000 леев, те, кто имеет 2-й управленческий класс с 600 леев, будут получать 1500 леев, а те, кто имеет более высокий управленческий класс, будут получать 2000 леев. Кроме того, мы будем голосовать за надбавки за преподавательские категории преподавателей», — заявил депутат.