«Мы сыты по горло обещаниями!» — профсоюзы вышли на протест перед парламентом

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов проводит перед зданием парламента, где идет пленарное заседание, пикет с целым рядом требований, в том числе для работников системы образования.
Акция протеста является продолжением митинга профсоюзов, который прошел также перед парламентом 13 декабря. Среди основных требований:
- установление минимальной заработной платы по стране в размере 6000 леев, начиная с 1 января 2025 года, и использование ее для планирования расходов государственного бюджета на 2025 год;
- увеличение на 35% базовых нормативных величин (культура, социальная помощь, государственные служащие органов местного публичного управления
и т. п.) и используемых для расчета заработной платы педагогических, научно-педагогических, научных работников;
- выделение 50 миллионов леев, предназначенных для обеспечения права на санаторно-курортное лечение застрахованных лиц.
«Нет решения вопроса по коллегам из области высшего образования. Да, мы получили очередное обещание, скажем так. Но мы уже сыты этими обещаниями! Мы хотим, чтобы вопросы реально решались!» — отметили участники акции.
На заседании правительства днем ранее министры приняли решение повысить заработную плату педагогических кадров с ученой степенью на 15,2% по сравнению с текущим годом, в зависимости от ученой степени. Наибольшее повышение — до 2016 леев — получат обладатели высших педагогических степеней.
С 1 января 2025 года соответствующие выплаты будут увеличены для дидактических разрядов учителей и воспитателей, управленческих разрядов, а также разрядов заработной платы методистов и руководителей кружков в детских садах.
Об этом рассказал участникам акции протест депутат от правящей партии PAS Раду Мариан.
«Сегодня мы хотим рассказать вам о том, за что мы будем голосовать в парламенте, я говорю о повышении зарплаты руководителей, которая не повышалась в течение последних лет. Директор или руководитель, только что достигший 2-го управленческого класса, получает всего 300 леев, наше предложение — увеличить его до 1000 леев, те, кто имеет 2-й управленческий класс с 600 леев, будут получать 1500 леев, а те, кто имеет более высокий управленческий класс, будут получать 2000 леев. Кроме того, мы будем голосовать за надбавки за преподавательские категории преподавателей», — заявил депутат.
К учителям присоединились и метеорологи, которые также требуют повышения зарплат.
«В нашей стране даже государственные служащие делятся на первую и вторую категорию. В нашей стране в условиях экологического и климатического кризиса сокращаются должности тех, кто обеспечивает экологическую безопасность. Для властей это, может быть, и хорошие времена, но для нас — точно нет», — заявил журналистам один из протестующих, старший инженер-метеоролог Сергей Пасков.
Предыдущее повышение размера оплаты труда педагогов прошло в январе 2024 года, тогда оно составило 15%, хотя профсоюзы требовали 20%.
По данным Нацбюро статистики, средняя заработная плата в третьем квартале 2024 года достигла в Молдове 14 116,8 лея (737 евро), увеличившись на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.