Путин рассказал о «наших ребятах» на Украине

«Когда я говорю “наших ребят”, я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать на Украине, и там много наших ребят», — сказал он.
Путин отметил, что в случае поставок на Украину батарей противоракетной системы большой дальности (THAAD) «мы попросим наших ребят, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные, ценные для нас, решения».
Ранее издание «Фокус.ua» сообщило, что запрос Украины на противоракетную систему THAAD компании Lockheed Martin вряд ли будет удовлетворен. Представитель украинского МИДа заявил, что Киев может попросить THAAD после удара российской новой баллистической ракетой «Орешник» по объекту в Днепре.
По состоянию на апрель Вооруженные силы США имели семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков и специального оборудования, писала The Times of Israel. По ее данным, для эксплуатации системы требуются 95 военнослужащих. THAAD может поражать цели на расстоянии 150−200 км.