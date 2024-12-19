Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как “Таврида” в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.