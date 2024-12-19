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Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России.

Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как “Таврида” в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Путин Владимир
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