Челябинцы спрашивали у президента Путина о ЖКХ и пенсиях

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря, ФедералПресс. Не секрет, что многие челябинцы и южноуральские журналисты хотят задать вопрос Владимиру Владимировичу. Больше всего на прямую линию пришло запросов на темы: ЖКХ, пенсии, здравоохранение, инфраструктура и поддержка участников СВО и их семей.