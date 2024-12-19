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Челябинцы спрашивали у президента Путина о ЖКХ и пенсиях

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря, ФедералПресс. Не секрет, что многие челябинцы и южноуральские журналисты хотят задать вопрос Владимиру Владимировичу. Больше всего на прямую линию пришло запросов на темы: ЖКХ, пенсии, здравоохранение, инфраструктура и поддержка участников СВО и их семей.

Источник: РИА "Новости"

«Главные вопросы. Челябинская область. Вопросы ЖКХ. Уровень пенсий и порядок их расчета», — сообщалось на экране во время прямого эфира.

Напомним, прямо сейчас в прямо эфире проходит прямая линия совмещенная с пресс-конференцией президента России.

Путин Владимир
ЖКХ