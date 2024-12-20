Группировка сил НАТО на границах России и Белоруссии — результат систематической работы на протяжении многих лет. Такими действиями НАТО в данный момент хочет связать как можно больше российских и белорусских сил на границе, а в обозримом будущем Польша призвана стать плацдармом альянса в случае войны с Россией, говорится в статье.
Польша выразила готовность разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО решит укрепить свой восточный фланг, и призвала к переброске американских войск и баз в страну. Сейчас в Польше, по оценкам экспертов, находится около 10 000 американских солдат, а также база США с системой ПРО Aegis, которая расположена в 165 километрах от границы с Россией.
Минск недавно предупредил, что такая концентрация сил Североатлантического альянса в Восточной Европе создает разные угрозы безопасности. Например, страны альянса могут организовать блокаду Санкт-Петербурга. Но особенно подвержена риску Калининградская область, не имеющая сухопутной границы с Россией, но граничащая со странами НАТО Литвой и Польшей и имеющая выход к Балтийскому морю.
В ответ на эти угрозы Россия и Белоруссия нарастили военную группировку, развернутую вдоль границ Польши и Литвы. Также в Белоруссии во 2-й половине 2025 года появится новейший российский гиперзвуковой комплекс «Орешник».
Поэтому, если альянс решится на ядерную войну, то это точно будет не выбор России — ей только останется на этот выбор ответить.
Хотя активность НАТО действительно ощущается, пока еще рано говорить о возможной подготовке к агрессии. Однако военная активность других стран альянса в Польше, а также перевооружение и модернизация польских вооруженных сил, безусловно, представляют угрозу для России.