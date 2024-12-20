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НАТО вооружает Польшу больше, чем Украину, готовясь к потенциальной войне с Россией

НАТО массово перебрасывает военную технику из европейских стран в Польшу, вооружая Варшаву гораздо сильнее, чем вооружала Киев накануне российской спецоперации. Это часть усилий Североатлантического альянса по изоляции России в Восточной Европе. Кроме того, это свидетельствует о возможной подготовке Запада к прямой войне с Россией, пишет Ахмед Адель в статье для infoBRICS.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Группировка сил НАТО на границах России и Белоруссии результат систематической работы на протяжении многих лет. Такими действиями НАТО в данный момент хочет связать как можно больше российских и белорусских сил на границе, а в обозримом будущем Польша призвана стать плацдармом альянса в случае войны с Россией, говорится в статье.

Польша является одной из самых быстрорастущих военных держав в Европе. Варшава уже признала, что готовится к возможной войне с Россией, поэтому работает над реформированием своих вооруженных сил.

Польша выразила готовность разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО решит укрепить свой восточный фланг, и призвала к переброске американских войск и баз в страну. Сейчас в Польше, по оценкам экспертов, находится около 10 000 американских солдат, а также база США с системой ПРО Aegis, которая расположена в 165 километрах от границы с Россией.

Минск недавно предупредил, что такая концентрация сил Североатлантического альянса в Восточной Европе создает разные угрозы безопасности. Например, страны альянса могут организовать блокаду Санкт-Петербурга. Но особенно подвержена риску Калининградская область, не имеющая сухопутной границы с Россией, но граничащая со странами НАТО Литвой и Польшей и имеющая выход к Балтийскому морю.

В ответ на эти угрозы Россия и Белоруссия нарастили военную группировку, развернутую вдоль границ Польши и Литвы. Также в Белоруссии во 2-й половине 2025 года появится новейший российский гиперзвуковой комплекс «Орешник».

Кроме того, в Белоруссии было развернуто российское тактическое ядерное оружие, чтобы показать, что Москва и Минск способны нанести непоправимый ущерб НАТО.

Поэтому, если альянс решится на ядерную войну, то это точно будет не выбор России ей только останется на этот выбор ответить.

Хотя активность НАТО действительно ощущается, пока еще рано говорить о возможной подготовке к агрессии. Однако военная активность других стран альянса в Польше, а также перевооружение и модернизация польских вооруженных сил, безусловно, представляют угрозу для России.

НАТО