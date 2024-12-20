НАТО вооружает Польшу больше, чем Украину, готовясь к потенциальной войне с Россией

Польша выразила готовность разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО решит укрепить свой восточный фланг, и призвала к переброске американских войск и баз в страну. Сейчас в Польше, по оценкам экспертов, находится около 10 000 американских солдат, а также база США с системой ПРО Aegis, которая расположена в 165 километрах от границы с Россией.