Путин рассказал о переезде Верховного суда в Петербург

Как ранее сообщала «Комсомольская правда в Петербурге», в Северной столице уже несколько лет идет подготовка к переезду в город Верховного суда. На Петроградской стороне строится судебный квартал, который включает здание для высшей судебной инстанции, судебного департамента и дома для судей. Кроме того, в Петербурге находится конституционный суд Российской Федерации.