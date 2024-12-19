Путин рассказал о переезде Верховного суда в Петербург

Владимир Путин рассказал о процессе переезда судебной власти в Санкт-Петербург. Об этом президент упомянул во время программы «Итоги года», отвечая на вопрос о переезде в Красноярск головного офиса компании «Русгидро».
— Сейчас мы пытаемся сосредоточить судебную власть в Петербурге — это отстегивает судебную власть от президентского офиса, от правительства, делает ее самостоятельной и придает функции столичного города в данном случае Петербургу.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда в Петербурге», в Северной столице уже несколько лет идет подготовка к переезду в город Верховного суда. На Петроградской стороне строится судебный квартал, который включает здание для высшей судебной инстанции, судебного департамента и дома для судей. Кроме того, в Петербурге находится конституционный суд Российской Федерации.