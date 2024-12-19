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Путин назвал Красноярск географическим центром России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вопрос от красноярских СМИ касался переезда центрального офиса «РосГидро» в регион. Путин отметил, что работа по распределению крупных компаний по стране ведётся. Это, по его словам, помогает в развитии, но некоторые подобным изменениям сопротивляются.

Источник: НИА Красноярск

Журналист пригласил президента на юбилей города. Вопрос о переносе столицы в Красноярск остался открытым.

Об этом сообщил НИА.

Путин Владимир